information fournie par So Foot • 30/10/2023 à 18:02

Anwar El Ghazi réintègre l’effectif de Mayence

Suspendu il y a deux semaines pour avoir affiché son soutien à la Palestine, Anwar El Ghazi va réintégrer les entraînements et l’effectif de Mayence. Il avait notamment estimé que la situation en Palestine était « un génocide et une destruction de masse » , une déclaration supprimée dans la foulée. Dans un communiqué, Mayence avait estimé la position de son joueur « intolérable » et ne reflétant pas « les valeurs du club. »

Dans un nouveau communiqué, le club allemand explique que le joueur « a pris ses distances quant à ce post Instagram » ainsi qu’avec « les actes terroristes comme ceux commis par le Hamas » . Il aurait également « souligné sa compassion pour les victimes de l’attaque, ainsi que pour toutes les victimes du conflit. » Le club a aussi insisté sur le fait que le joueur ne « remettait pas en cause l’existence d’un État d’Israël.» …

CD pour SOFOOT.com