Antony Gautier en grand danger : 17 clubs de Ligue 1 demandent sa démission

Après Stéphane Lannoy, Antony Gautier bientôt hors jeu lui aussi ?

Quelques jours à peine après avoir annoncé de nouvelles mesures relatives à l’utilisation de la VAR, Antony Gautier pourrait bien avoir de plus gros problèmes dans les jours à venir. En effet et selon l’Équipe , 17 des 18 clubs de Ligue 1 demandent la démission du directeur de l’arbitrage de la FFF. Réunis pour évoquer l’arbitrage hexagonal, les clubs du championnat de France ont fait savoir leur volonté via une lettre ouverte, alors que le nom du club ne s’associant pas aux 17 autres n’est pas dévoilé. Cette lettre stipule ainsi que « les clubs demandent le changement de Monsieur Antony Gautier, l’actuel directeur de l’arbitrage de la Fédération française de football (FFF), avec qui le dialogue et la confiance sont définitivement rompus ». …

JF pour SOFOOT.com