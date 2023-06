information fournie par So Foot • 06/06/2023 à 17:14

Antony accusé de violences et menaces sur son ex-compagne

La violence, encore et toujours.

Le média brésilien Globo rapporte qu’Antony, attaquant de Manchester United, a fait l’objet d’un dépôt de plainte au Brésil par son ex-petite amie, Gabriela Cavallin, DJ et influenceuse. Elle l’accuse de violences physiques et de menaces, le 20 mai dernier, alors que le joueur se trouvait à Manchester. Pour l’heure, on ne sait pas si l’agression présumée a eu lieu en Angleterre ou au Brésil.…

GD pour SOFOOT.com