Antonio Rüdiger : « Si Mbappé me dribble, je vais l’exploser »

Ou comment Kylian Mbappé est devenu supporter du Bayern Munich.

Interrogé sur une possible finale de Ligue des champions entre son Real Madrid et le PSG de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger a promis l’enfer à la star parisienne. « Si on affronte Kylian Mbappé et le PSG en finale, nous allons les battre. S’il me dribble, je vais l’exploser , a affirmé le défenseur allemand dans un sourire, interrogé sur la chaîne Youtube Carré. Je ne suis pas sur le terrain pour me faire des amis. » L’intéressé a tout de même reconnu le talent de l’attaquant tricolore, l’incitant à devenir un jour le meilleur joueur français de tous les temps : « Il a gagné la Coupe du monde à 18 ans (19, en réalité). Cela le rend déjà très spécial. Je pense qu’il peut devenir le meilleur joueur français de tous les temps, ce qu’il n’est pas encore. Pour moi, le meilleur reste Zinédine Zidane. » …

TB pour SOFOOT.com