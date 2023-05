Antoine Kombouaré ne croit pas à la prime pour assurer le maintien

Pas content aujourd’hui.

Ce vendredi matin, une prime de 50 000 euros a été promise aux joueurs par la direction de Nantes en cas de maintien en Ligue 1. Antoine Kombouaré, entraîneur de l’équipe, a pourtant assuré ne pas croire aux bienfaits d’une telle récompense lors de sa conférence de presse et a imagé la proposition : « Ça ne permet pas de courir plus vite, sauter plus haut et gagner les matchs. » Convaincu que les Canaris vont se maintenir comme il l’avait indiqué après la défaite à Brest, il ne s’est pas opposé à ce système qui avait pourtant fonctionné il y a deux ans, mais en sera reconnaissant si l’objectif est atteint : « Si demain ça nous permet de nous maintenir, on dira bravo. ». …

AC pour SOFOOT.com