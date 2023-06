Antoine Griezmann : une saison sous les radars

Auteur d'une excellente saison, Antoine Griezmann a pourtant mené sa barque avec discrétion. Alors pourquoi y a-t-il aussi peu de bruit autour de ce joueur qui a fini de retrouver son statut de patron en club, comme en sélection ?

Une teinture et des danses approximatives en guise de célébrations : rien de bien original concernant Antoine Griezmann. Pourtant, le Français aura vécu une saison assez paradoxale, en enchaînant les solides performances sans jamais être plébiscité. De quoi faire froncer quelques sourcils, tant le rendement de l’attaquant du côté de l’Atlético de Madrid, mais également en équipe de France – Coupe du monde comprise – a semblé avoir été occulté par les analyses et les observations.

Soldat de l’hiver

À l’automne dernier, ce constat aurait d’ailleurs pu ne jamais exister. L’Atlético se faisait en effet éjecter de la Ligue des champions dans un relatif anonymat, largué par Porto, Bruges et le Bayer Leverkusen. En championnat, les Colchoneros frisaient aussi l’apathie, en stagnant loin des places européennes. Et au milieu, Antoine Griezmann, digérant encore son semi-échec au FC Barcelone, dépendant d’une clause idiote limitant son temps de jeu (option d’achat levée en octobre seulement) et peinant à reconquérir le cœur des supporters du Civitas Metropolitano. Tout cela, avant que n’arrive le Mondial. Au Qatar, Griezmann retrouve en effet son plus beau costume, celui de meneur de jeu, au sens large, chargé d’alimenter Kylian Mbappé devant, et de tacler devant sa surface en phase défensive. Un rôle d’indispensable, dont il a notamment fait étalage en quarts face à l’Angleterre, puis en demies contre le Maroc. Et en dépit d’une finale assez terne, ses trois passes décisives en feront l’un des meilleurs distributeurs du tournoi (aux côtés de Lionel Messi, Harry Kane, Ivan Perišić et Bruno Fernandes).…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com