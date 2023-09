Antoine Griezmann se transforme en commentateur de foot US

Griezmann le chat noir.

Enorme fan de NBA et de basket-ball, Antoine Griezmann est avant tout un fan de sports US. Présent à Paris pour disputer le match de l’équipe de France face à l’Irlande, le joueur de l’Atlético de Madrid en a profité pour passer une tête chez BeIN Sports, en ouverture de la saison de NFL. Supporter des Kansas City Chiefs, les champions en titre, et notamment de leur quarterback star, Patrick Mahomes, le couteau suisse des Bleus a fait preuve d’une belle connaissance du sport et de son actualité.…

JF pour SOFOOT.com