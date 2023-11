Antoine Griezmann pousse un coup de gueule après le but non validé aux Bleus

Scandale !

Tenue en échec en Grèce, l’équipe de France aurait pu (dû ?) l’emporter dans les derniers instants à Athènes. Après un déboulé de Kingsley Coman dans la surface, le ballon dévié par Zeca heurte les deux poteaux, semblant franchir la ligne. Décision ? Pas de but, alors que la goal-line technologie n’était pas présente pour cette rencontre. « Qu’est-ce qu’il a manqué ? La goal-line technoligue, non ? L’UEFA a beaucoup d’argent, ils n’arrivent pas à mettre tout au point pour qu’on sache s’il y a but ou non , s’est plaint le maître à jouer des Bleus quelques minutes plus tard au micro de TF1. S’ils veulent qu’on fasse beaucoup de matchs, on leur demande plus de technlogie… »…

