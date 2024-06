Antoine Griezmann : « Mon rôle est totalement différent ici »

L’autre patron.

À la veille de Pays-Bas-France, Antoine Griezmann était devant la presse au stade de Leipzig, satisfait d’avoir eu un « match très dur physiquement » contre l’Autriche, « au moins, comme ça, on est entré dans la compétition et on est prêts à aller de l’avant » . Le numéro 7 des Bleus a été interrogé sur son sélectionneur, Didier Deschamps, qu’il connaît par cœur : « Il se trompe rarement, c’est un entraîneur qui gagne, il a ça en lui » et s’est contenté de dire d’ « aller voter » quand l’actualité politique est arrivée sur la table.…

CG, au stade de Leipzig pour SOFOOT.com