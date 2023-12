Antoine Griezmann élu meilleur joueur de la saison 2022-2023

Enfin quelqu’un qui ose lui donner.

Alors que LaLiga a désigné Vinicius comme meilleur joueur de la saison 2022-2023, le journal madrilène AS rattrape la boulette de l’instance et décide de filer le trophée de meilleur joueur de la saison à Antoine Griezmann, à l’occasion des AS Sport Awards ce lundi à Madrid. Lors de l’exercice précédent, le Français avait empilé 15 buts et 16 passes décisives. Un prix qui rend le natif de Mâcon « très heureux » : « Je pense que ma joie se répercute sur mon niveau de jeu. J’ai hâte d’être en 2024. Nous savons que le championnat est long. J’espère que nous pourrons gagner les deux derniers matchs (de 2023) . » …

AEC pour SOFOOT.com