Anthony Taylor et sa famille agressés à l'aéroport après la finale de C3

Heureux, José Mourinho ?

Agacés par l’arbitrage d’Anthony Taylor lors de la finale de Ligue Europa, les supporters de la Roma ont décidé de suivre les idées du Special One , bien remonté contre les décisions de l’Anglais, en allant jusqu’à user de la violence. Au moment de quitter la Hongrie, à l’aéroport de Budapest, l’arbitre anglais et sa famille ont été agressés par des tifosi romains. Sur la vidéo, on peut voir une chaise et de l’eau lancées – accompagnées d’insultes et de coups échangés entre plusieurs protagonistes – au niveau de la porte d’embarquement. La police a dû intervenir.…

AC pour SOFOOT.com