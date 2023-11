Anthony Taylor au cœur de la polémique en Angleterre

Décidément, les arbitres anglais font parler d’eux.

Ce dimanche à 17h30, une grande majorité des fans de football anglais aura les yeux rivés sur le choc entre Chelsea et Manchester City. La tension et la pression seront évidemment au rendez-vous, mais pourraient aussi survenir pour d’autres raisons que le sportif pur et dur. En effet, et alors que les débats autour des décisions arbitrales fleurissent en conférence de presse, Anthony Taylor vient d’être désigné pour diriger cette rencontre entre deux cadors du championnat. Un nom ronflant connu de tous, sauf que le principal concerné est aujourd’hui au cœur de plusieurs polémiques, en raison de performances déclinantes et ratées ces derniers temps. Ces dernières semaines, il a notamment été l’auteur de deux erreurs flagrantes.…

JF pour SOFOOT.com