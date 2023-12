information fournie par So Foot • 09/12/2023 à 10:41

Ansu Fati absent trois mois

Le malheur des uns fait le bonheur de l’OM, prochain adversaire en C3.

Arrivé à Brighton sur le gong du mercato estival, Ansu Fati avait pour mission d’aider les Seagulls à faire bonne figure en Ligue Europa et continuer d’aller titiller les grosses écuries de Premier League. L’attaquant de 21 ans formé au FC Barcelone – par qui il est prêté pour une saison, sans option d’achat – apporte satisfaction avec quatre buts et une passe décisive dans ces compétitions. Il pensait enfin être de retour à son meilleur niveau, après avoir été ralenti par les blessures en Catalogne, mais l’international espagnol a retrouvé le chemin de l’infirmerie depuis fin novembre et une sortie prématurée face à Nottingham Forest.…

EL pour SOFOOT.com