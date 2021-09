Annulation du "contrat du siècle" : "déception modérée" de la CGT

Selon le syndicat, seuls 500 emplois sont actuellement occupés dans des activités liées à ce contrat, dont la perte aura des "conséquences très modérées".

Alors que le gouvernement évoque un "coup dans le dos" après l'annulation d'un gigantesque contrat pour la fourniture de sous-marins à l'Australie, la CGT de Naval Group Cherbourg a fait état jeudi 16 septembre d'une "déception modérée", estimant que "le risque était connu".

"C'est une déception modérée parce qu'on avait un enthousiasme modéré lors de la signature du contrat. Le risque était connu", a déclaré Vincent Hurel, secrétaire général de la CGT Naval Group à Cherbourg. "On attendait la mise en œuvre. Tout ne roulait pas parfaitement", a ajouté le syndicaliste, qui s'est dit "déçu mais pas surpris".

Des "conséquences très modérées"

"L'échec de ce contrat aura des conséquences industrielles très modérées parce qu'il n'était pas assez avancé", a ajouté Vincent Hurel. "On espère que ce retour d'expérience va faire réfléchir notre direction sur une stratégie sur la vente d'armes. "

Selon lui, 500 emplois sont actuellement occupés dans des activités liées à ce contrat , ainsi qu'une "grosse centaine d'Australiens".

Il a dit souhaiter que Naval Group "se recentre sur ses activités de la marine nationale" et "qu'on cesse cette construction capitalistique sur tout ce qui peut rapporter du profit" .

L'Australie a rompu mercredi un gigantesque contrat passé auprès de la France pour la livraison de sous-marins conventionnels.

La France, qui voit un contrat de 90 milliards de dollars australiens (56 milliards d'euros) échapper à son industrie navale, a aussitôt fustigé une "décision regrettable" et "contraire à la lettre et à l'esprit de la coopération qui prévalait entre la France et l'Australie", selon un communiqué conjoint des ministères de la Défense et des Affaires étrangères.