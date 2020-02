Année bissextile : ce qu'il faut savoir sur le 29 février

Le 29 février, un jour bien particulier : tout simplement parce que cette date est imprimée sur les calendriers qu'une fois tous les quatre ans. Pourquoi ? Car si notre année calendaire, basée sur la rotation de la Terre autour du Soleil, est divisée en 365 jours, il s'avère que la Terre met exactement 365,242 jours pour faire le tour de l'étoile. Par conséquent, un décalage se produit progressivement entre le calendrier et le phénomène astronomique, compensé par l'ajout d'un jour une fois tous les quatre ans. Pour l'occasion, Google a créé et mis en ligne un Doodle.Une particularitéD'après La Dépêche, ce serait Jules César qui aurait pris cette initiative d'ajouter ce jour en 46 avant Jésus-Christ, sur les recommandations d'un astronome grec. À l'époque, le jour était intercalé entre le 2' et le 25 « Februarus », rappelle le site Numerama.Lire aussi Le calendrier grégorien s'affiche à la une de GoogleCependant, des petites exceptions existent : en effet, il n'y a pas de 29 février lorsque les années séculaires ne sont divisibles par 400, et ce depuis l'introduction du calendrier grégorien en 1582, pour éviter une autre dérive du temps. Ainsi, il n'y a pas eu de 29 février en 1800 et 1900 et il n'y en aura pas en 2100 alors qu'il y en a eu en 2000. Trois années bissextiles tous les 400 ans sont donc supprimées. Pardi !