Angoulême-Bordeaux, le foot sans interdiction

Ce samedi, Bordeaux se déplaçait sur la pelouse d’Angoulême pour le compte d’un huitième tour de Coupe de France. Si sur la pelouse le spectacle n’a pas été au rendez-vous, c’est surtout l’interdiction de déplacement des supporters bordelais, prononcée puis retoquée par le Conseil d’État, qui a été au centre des préoccupations. On y était.

Un samedi après-midi de fin d’automne. Dans la calme et paisible cité d’Angoulême, la pluie se veut battante et régulière. Néanmoins, malgré l’atmosphère humide, l’heure est au football et à la Coupe de France. Le club local affronte un monument du football français : les Girondins de Bordeaux. Le tout dans un derby néo-aquitain inédit à ce niveau de compétition. L’ambiance, quant à elle, est bon enfant. Dans la nasse de supporters venus se presser dans les travées d’un stade Camille Lebon rempli de toutes parts, on distingue nombre de bordelais, écharpes au cou ou maillots au scapulaire fièrement arborés en-dessous des manteaux et autres vêtements contre la pluie.

Pourtant, cette fête n’a failli pas avoir lieu. Mercredi dernier, en réponse à la mort de Maxime, supporter nantais décédé en amont de la rencontre entre Nantes et Nice, le ministère de l’Intérieur a publié un arrêté d’interdiction de déplacement des supporters visiteurs pour huit rencontres de football disputées ce week-end. Quatre de ces interdictions, dont celle portant sur Angoulême-Bordeaux, ont été attaquées devant le Conseil d’État, puis cassées par l’institution. Néanmoins, la préfecture de la Charente a tenu à déployer un important dispositif policier, sans toutefois nuire à l’atmosphère globale de la rencontre.…

* Le prénom a été modifié







Tous propos recueillis par EH

Par Emmanuel Hoarau, au stade Camille Lebon pour SOFOOT.com