Angola : et si Isabel dos Santos créait la surprise ?

Ne dit-on pas que la meilleure défense, c'est l'attaque ? Isabel dos Santos, la milliardaire angolaise, semble l'avoir bien compris. Acculée dans son propre pays où elle est accusée de détournements de fonds publics, la fille de l'ex-président Eduardo dos Santos est aussi sous le coup de possibles poursuites judiciaires au Portugal, l'ancienne colonie dans laquelle elle a massivement investi. À force de se défendre sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale, l'entrepreneuse a finalement placé le débat sur le plan politique et évoque pour la première fois l'hypothèse d'une candidature à la présidence de son pays.Lire aussi Angola ? Isabel dos Santos : la justice portugaise s'en mêleL'hypothèse de la présidentielle« C'est possible », a-t-elle indiqué lors d'un entretien diffusé mercredi soir par la Radio-télévision publique portugaise (RTP). « Je ferai tout ce que j'aurais à faire pour défendre et servir ma terre et mon pays », a-t-elle déclaré, sans autre détail. La prochaine présidentielle angolaise doit avoir lieu en 2022. C'est la première fois qu'Isabel dos Santos admet cette possibilité. Jusqu'à présent, la femme de 46 ans a toujours affirmé que la famille dos Santos n'était pas une dynastie politique et que sa vie était dans les affaires. Mais sa situation judiciaire semble faire émerger un tout autre scénario. En effet, selon Isabel dos Santos, il y a une motivation politique derrière la...