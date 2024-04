information fournie par So Foot • 21/04/2024 à 22:49

Angleterre : Une équipe féminine remporte un championnat masculin

Prenez ça les U15 de Dallas !

Les Gunners cuvée 2003-2004 ont trouvé leurs héritières, mais pas forcément là où on les attendait. En D3 de la Youth Football League de Bournemouth, l’équipe U12 des Queens Park Ladies a terminé première (sur 12) de son championnat, avec 16 points d’avance sur le dauphin, 18 victoires, 4 nuls et aucune défaite, inscrivant 61 buts pour seulement 11 encaissés. Le plus fort dans tout ça ? Ces ados jouent dans une ligue de garçons !…

JD pour SOFOOT.com