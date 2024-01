Angers et Grenoble calent, le VAFC s’enfonce

Aucun des leaders de Ligue 2 ne s’est imposé au cours de cette soirée de la 20e journée de Ligue 2. Angers a été défait par Bastia (0-2). Grenoble et Laval ont fait respectivement match nul contre Dunkerque (2-2) et l’AS Saint-Étienne (0-0). Des résultats qui permettent à Guingamp et Rodez de se rapprocher et de revenir aux portes des barrages grâce à des victoires contre QRM (1-0) et Pau (2-1). Caen et le Paris FC enchaînent un cinquième match de suite sans défaite et intègrent le top 10 après un début de saison compliqué. Parisiens et Normands ne sont plus qu'à respectivement un et deux points de la 5e place occupée par le Pau FC. Dans le bas de tableau, Valenciennes s’enfonce un peu plus à la dernière place du championnat après une nouvelle défaite contre Amiens (0-1). VA est à 11 points du premier non relégable, Concarneau.

