information fournie par So Foot • 23/01/2024 à 23:14

Angers de nouveau leader, Saint-Étienne fait un bond et Bordeaux respire

Vainqueur de Quevilly Rouen grâce à un but de Farid El Melali dans le temps additionnel, Angers reprend son trône de leader en profitant du match nul d'Auxerre à Grenoble. De son côté, Saint-Étienne remonte au classement, alors que Bordeaux se donne de l'air.

À peine installé sur le fauteuil de leader, Auxerre doit déjà le céder. En déplacement à Grenoble ce mardi, les Auxerrois n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul, alors qu’ils avaient ouvert le score grâce à Florian Ayé, au bout de trois minutes. Les locaux n’ont pas couru après le score très longtemps, puisqu’ils ont égalisé quatre minutes plus tard, sur penalty. Puis plus rien durant les 83 minutes restantes (1-1) . Cet unique point n’est pas suffisant pour les Icaunais, qui voient leur série de cinq succès consécutifs s’envoler, et Angers reprendre le trône. Menés à la maison par Quevilly Rouen, les Angevins ont rapidement renversé les Normands en première période avant de les voir égaliser quelques minutes après l’heure de jeu. Finalement, Farid El Melali a offert les trois points au SCO dans le temps additionnel (3-2) .

De l’air pour Sainté et Bordeaux

Opposé au Paris FC, Laval aurait pu profiter du nul des Grenoblois face aux Bourguignons pour monter sur le podium, mais les Tango se sont tiré une balle dans le pied juste avant la pause, lorsque Jimmy Roye a dû laisser ses coéquipiers à dix contre onze. Les efforts des Mayennais pour ouvrir le score ont été annulés par les Parisiens moins d’une minute après le début de la seconde période (1-1) . En s’imposant à Pau, et en grattant cinq places au classement, Saint-Étienne réalise probablement la meilleure opération de la soirée. Grâce au sublime coup franc de Dylan Chambost, les Verts remontent à la 6 e position, tandis que les Palois reculent dans le ventre mou (0-1) .…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com