Angers battu, Bordeaux défait et Rodez enchaîne

Une bien belle saison à Bordeaux.

Les Bordelais poursuivent leur saison catastrophique et se sont inclinés ce samedi sur la pelouse de Laval, qui restait pourtant sur six matchs sans victoire (1-0) . Gaëtan Weissback a même laissé ses coéquipiers à dix contre onze à un quart d’heure de la fin alors qu’ils étaient déjà menés. Avec ce succès, les Lavallois restent à distance raisonnable de Rodez, 4 e et vainqueur de Concarneau (1-2) , et à trois longueurs du Paris FC, 5 e et grand vainqueur de cette 35 e journée avec sa victoire face à Angers (3-1) . Ce revers n’arrange pas du tout le SCO, qui voit Saint-Étienne, vainqueur de Caen plus tôt dans l’après-midi (1-0), s’échapper.…

LT pour SOFOOT.com