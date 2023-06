Ángel Di María annonce son départ de la Juventus

Je vous salue María.

Entre Ángel Di María et la Juventus, c’est la fin de l’histoire. « C’est la fin d’une étape difficile et compliquée. Je pars avec la tranquillité d’esprit d’avoir donné tout ce que j’avais pour aider le club à continuer à gagner des titres, mais cela n’a pas été possible. Je pars avec le goût amer de ne pas y être parvenu, mais avec le bonheur d’emmener avec moi de nombreux amis de ce merveilleux vestiaire dont j’ai fait partie. Merci à tous mes coéquipiers pour l’affection qu’ils m’ont témoignée dès le premier jour, je me suis toujours senti chez moi » , précise le joueur sur ses réseaux sociaux, ce mardi.…

TJ pour SOFOOT.com