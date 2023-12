Ange Postecoglou défend la Coupe d’Asie et la CAN

Ange Postecoglou défend la Coupe d’Asie et la CAN

À défaut de gagner des matchs en ce moment, Ange gagne nos cœurs.

Ange Postecoglou part à l’assaut pour défendre les compétitions continentales, notamment la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations. Cibles de critiques à chaque éditions, en raison de leur déroulement hivernal (13 janvier-11 février pour la CAN, 12 janvier-10 février pour la Coupe d’Asie), ces deux tournois peinent à faire l’unanimité. Présent en conférence de presse ce vendredi 29 décembre – au lendemain de la défaite de Tottenham contre Brighton (4-2) – l’entraîneur australien des Spurs a ainsi exprimé son avis : « Je place ces compétitions assez haut dans mon estime. Beaucoup d’Européens pensent que les Championnats d’Europe sont importants non ? Et bien c’est la même chose pour la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations ! » …

QF pour SOFOOT.com