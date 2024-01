information fournie par So Foot • 06/01/2024 à 18:58

Andy Delort victime d'un malaise en plein match au Qatar

La frayeur du jour.

Titulaire avec son équipe d’Umm-Salal lors de la finale de QSL Cup contre Al-Arabi, Andy Delort n’est pas resté très longtemps sur la pelouse. L’Algérien a certes eu le temps d’ouvrir le score rapidement, mais il a ensuite été victime d’un malaise sur la pelouse. Sur les images – assez impressionnantes -, on voit le joueur s’écrouler et avoir quelques convulsions au sol, avant que le staff médical ne le prenne rapidement en charge. Pas question de continuer, évidemment, il a donc été remplacé dans la foulée. Plus de peur que de mal, a priori, puisque l’attaquant est tout de même revenu en fin de match au bord du terrain par ses propres moyens pour suivre la fin de rencontre.…

AL pour SOFOOT.com