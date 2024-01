Andy Delort sur son malaise : « Mon corps a fait un K.-O. technique »

Gare à ce que demain nous réserve.

Ce vendredi dans les colonnes de L’Équipe , Andy Delort (32 ans) s’est confié sur le malaise dont il a été victime au début du mois, lors du match de Coupe entre son club qatari d’Umm Salal et celui d’Al-Arabi. Une première inquiétante en carrière pour l’ancien de Montpellier, Ajaccio, Tours ou encore Caen, qui se veut toutefois rassurant : « Alors que nous enchaînions les matchs de Coupe, deux dans la semaine, j’ai attrapé une grosse grippe. J’étais tellement fatigué, carbo, que je me suis retrouvé cloué au lit, dans l’impossibilité de manger et de dormir. J’ai dormi seulement une heure sur les 48 précédant la finale, raconte l’international algérien, qui figurait initialement sur la pré-liste de Djamel Belmadi pour la CAN 2023. Le jour du match, j’ai bu des boissons énergisantes et beaucoup de café pour compenser et me mettre bien. Je joue, je marque et soudain, mon corps s’est éteint. Il n’en pouvait plus. Comme je viens de vous l’expliquer, ma préparation de ce match a été assez compliquée. Je sentais que mon corps n’était pas bien, il a fait un K.-O. technique. Comme à la boxe. Quand j’ai vu les images impressionnantes, cela m’a fait flipper. Mais plus de peur que de mal. J’ai été également étonné de me voir en train de parler à l’arbitre sans raison, je tourne en rond, les membres crispés. En fait, c’est normal. Le corps se met en protection. » …

AL pour SOFOOT.com