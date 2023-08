information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 20:17

Andy Carroll se rapproche d’un club de Ligue 2 !

Fatals Picards.

Amiens pourrait créer la sensation dans les dernières heures du mercato. Selon le très sérieux Daily Telegraph , le deuxième de Ligue 2 est en effet sur les rangs pour recruter Andy Carroll. Le journaliste Mike McGrath évoque des discussions entre les deux parties, en précisant que le joueur se déplacerait pour finaliser le transfert. Avec neuf buts sous le maillot de Reading en Championship en 2022-2023, l’international anglais sort de sa meilleure saison sur le plan statistique depuis 2015-2016 (ce qui n’a pas empêché le club londonien d’être relégué en League One). Un profil intéressant pour essayer de remonter en Ligue 1, un niveau qu’Amiens a quitté en 2020. L’ancien avant-centre de Liverpool, Newcastle et West Ham, qui affiche 248 matchs de Premier League au compteur, pourrait retrouver un fin connaisseur du championnat anglais en la personne de Gaël Kakuta, passé par Chelsea, Fulham et Bolton.…

QB pour SOFOOT.com