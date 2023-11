André Villas-Boas ne désespère pas d’être le prochain président du FC Porto

À défaut d’avoir pu le faire lors devant les supporters du club.

Au lendemain de l’assemblée générale extraordinaire du FC Porto, reportée au 20 novembre à cause d’affrontements qui ont éclaté entre partisans d’AVB et partisans de l’actuel président Pinto da Costa, l’ancien coach de l’OM assure qu’il sera candidat à la succession du boss historique du club portugais dans des propos rapportés par sport.tv, et ce, malgré les événements de la veille. « Ce qui s’est passé (lundi) est une défaite du FC Porto et j’en suis vraiment désolé, a-t-il déploré. Cependant, je ne peux pas rester indifférent au soutien que je ressens. Présenter une candidature, c’est probablement comme accomplir une formalité. […] Je veux prendre des mesures sûres, transparentes et fortes, soutenues par des équipes rigoureuses, de haut niveau et crédibles, car c’est ce que mérite le FC Porto. Lorsque mes listes seront closes et le projet terminé, je présenterai ma candidature. » …

CD pour SOFOOT.com