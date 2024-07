André-Pierre Gignac et les Tigres battus en Supercoupe du Mexique

Les Tigres ne rugissent plus.

La nuit dernière les Tigres d’André-Pierre Gignac (38 ans) se sont incliné lors du match Campeón de Campeones, l’équivalent de notre Trophée des champions en France. Ce match oppose les vainqueurs des tournois d’ouverture et de fermeture du championnat mexicain. Dans un stade du Los Angeles Galaxy presque totalement acquis à la cause de l’América (vainqueur du tournoi d’ouverture), l’ancien de l’OM n’a rien pu faire pour éviter la défaite 2-1 de son équipe. Pas de but pour l’ex-international français, mais une bonne prestation d’ensemble, et l’intégralité de la rencontre jouée.…

MV pour SOFOOT.com