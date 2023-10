André Onana vole au secours d’Alejandro Garnacho, accusé de racisme

Les footballeurs et les réseaux sociaux, épisode 18394.

En délicatesse depuis son arrivée à Manchester United, André Onana se serait bien passé d’une nouvelle polémique à son encontre. Après avoir sauvé la victoire de son équipe mardi en Ligue des champions contre Copenhague (1-0) en arrêtant un penalty au bout du temps additionnel, la gardien de but a été contraint de défendre son coéquipier Alejandro Garnacho, accusé de racisme. Sur les réseaux sociaux, l’ailier argentin a publié une photo de l’ancien portier de l’Inter Milan avec un émoji de gorille. « Personne ne peut décider à ma place ce qui m’offense. Je sais exactement ce qu’il voulait mettre en avant : puissance et force. Cela doit en rester là », a répondu André Onana via ses différents comptes sur les réseaux sociaux. Si l’attaquant de 19 ans a rapidement supprimé sa publication, il pourrait toutefois voir l’affaire aller plus loin. Selon L’Équipe , il est sous la menace de poursuites de la part de la Fédération anglaise.…

EL pour SOFOOT.com