André Onana, le mauvais plan à trois

Manchester United goalkeeper Andre Onana during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Tuesday December 26, 2023. - Photo by Icon sport

Convoqué pour participer à la CAN 2023 avec le Cameroun, André Onana pourrait être retenu par Manchester United jusqu’au match face à Tottenham, le 14 janvier, avant de rejoindre sa sélection, qui affronte la Guinée le lendemain. Un pari osé, qui risque d’être perdant pour toutes les parties.

J-5. Dans cinq jours, le match entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau donnera le coup d’envoi de la CAN 2023. Les vingt-quatre sélections qualifiées pour la grand-messe du football africain fourbissent leurs armes, chacune de leur côté. L’heure est à la préparation et aux derniers réglages. Les effectifs sont quasiment au complet et les derniers retardataires ne vont pas tarder à arriver. Enfin, pas tous. Le Cameroun va en effet devoir patienter un petit peu avant de retrouver son gardien numéro 1. André Onana, puisque c’est de lui dont il est question, n’a pas encore été libéré par Manchester United. Erik ten Hag entend l’aligner sur le terrain de Wigan, ce lundi soir (21h15) en Cup… et envisagerait même de le garder jusqu’au prochain match de championnat, prévu le 14 janvier face à Tottenham (17h30). L’intéressé aurait ensuite la possibilité de rejoindre les Lions indomptables, qui entreront en lice dès le lendemain, contre la Guinée (18h). « Il s’agit d’une discussion avec la fédération camerounaise » , a sobrement commenté l’entraîneur mancunien en conférence de presse. Il n’est donc pas encore certain à 100% qu’Onana débarque en Côte d’Ivoire aussi tardivement. Néanmoins, le simple fait qu’un tel projet soit sur la table a de quoi laisser songeur. Et ce d’autant plus que les trois parties risquent d’être perdantes.

United n’a donc pas de doublure digne de ce nom ?

À commencer par Manchester United. D’accord, les Red Devils ont l’opportunité de profiter de leur dernier rempart pour un choc de Premier League, mais à quel prix ? Leur saison, très décevante en termes de performances jusqu’à présent, semble déjà suffisamment pénible comme cela pour ne pas avoir à se retrouver avec une polémique supplémentaire sur les bras. Chercher à conserver le plus longtemps possible un joueur censé défendre les couleurs de son pays, lors d’une compétition organisée à des dates FIFA, en dit d’ailleurs long sur le peu de considération porté envers ladite compétition. On peut aussi regretter un manque de cohérence. Convoqué avec le Maroc, Sofyan Amrabat a, lui, pu rejoindre les Lions de l’Atlas dans des délais raisonnable

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com