information fournie par So Foot • 15/01/2024 à 09:21

André Onana a bien pris l’avion pour rejoindre la sélection camerounaise

Onana n’a pas su dompter les Spurs.

Au sortir du match nul entre Manchester United et Tottenham (2-2), disputé ce dimanche, André Onana a filé du côté de la Côte d’Ivoire​, en jet privé, comme le montre une vidéo publiée par ses soins. Le gardien de but mancunien vient épauler ses compatriotes qui débutent la Coupe d’Afrique des nations ce lundi soir contre la Guinée. Même s’il ne sera pas titularisé, le joueur de 27 ans aura quand même le droit d’être ajouté au des remplaçants, après qu’un accord ait été conclu entre son club et la Fédération camerounaise, concernant sa présence dès le premier match.…

JBC pour SOFOOT.com