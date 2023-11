André Ayew : « Si ce n’était pas l’OM... »

Le gros coup du Havre.

Officiellement joueur du HAC depuis samedi soir, André Ayew retrouve la Ligue 1 huit ans après son départ de l’Olympique de Marseille, où il a disputé 209 matchs et planté 60 buts, décrochant au passage un titre de champion de France et 3 Coupes de la Ligue. Alors, forcément, un retour en France était soumis à quelques conditions pour l’international ghanéen (115 sélections). « Je voulais rentrer en France. J’ai eu des opportunités. Mais si ce n’était pas l’OM, je n’allais pas regarder beaucoup d’endroits. Ici, il y a le projet, le coach, l’ambition, Mathieu Bodmer, le staff… On discutait depuis un bon moment. J’ai analysé leurs matchs et quand je vois l’ambiance, je me dis que j’ai fait le bon choix. J’ai hâte » , a expliqué le joueur au micro de Canal+.…

AH pour SOFOOT.com