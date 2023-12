information fournie par So Foot • 11/12/2023 à 13:44

Anderlecht-Standard : les supporters visiteurs interdits jusqu’à la mi-2025

Si même les clubs se mettent à interdire à leurs supporters de se déplacer…

Dans un communiqué commun, les rivaux d’Anderlecht et du Standard de Liège, se sont mis d’accord pour interdire les déplacements des supporters visiteurs lors du Classique belge jusqu’à la fin de la saison 2024-25, au moins. « Le Clasico, qui pour la majorité des supporters est basé sur une rivalité saine, a dégénéré quatre fois au cours des six dernières années à cause d’un petit groupe de supporters des deux côtés. C’est pourquoi les deux clubs ont convenu d’une période de réflexion », déclarent les deux clubs.…

LP pour SOFOOT.com