Ancien urgentiste, le président du Grand Est sur le front de l'épidémie

« La vague est là depuis quinze jours et on est toujours au c?ur de l'ouragan. Pour la première fois, le Samu semble recevoir un peu moins d'appels, mais l'épidémie progresse toujours, il n'y a pas de frein. » Ancien patron du Samu de Mulhouse et président (LR) de la région Grand Est, Jean Rottner est désormais sur le front médical à temps plein. Les mesures économiques qui le mobilisaient il y a quelques jours encore ont laissé place à des problématiques peut-être plus prosaïques, mais plus urgentes. La panique s'est emparée des hôpitaux du Bas-Rhin, qui tentent de contenir l'incendie du Covid-19, alimenté par un foyer de contaminations sans pareil en France, consécutives à un rassemblement évangélique organisé du 17 au 21 février dernier, à Mulhouse.Lire aussi Coronavirus : le « pardon » du pasteur évangéliste de Mulhouse« J'ai passé ma journée de mercredi à chercher des masques pour les équipes soignantes et à suivre les évacuations sanitaires de patients alsaciens évacués vers d'autres hôpitaux, notamment militaires. L'approvisionnement en masques reste problématique, les stocks fondent comme neige en soleil, mais nous avons tout de même pu en récupérer un peu plus de 30 000, dans nos lycées (compétence des régions, NDLR). Des industriels nous ont également offert tout ou partie de leurs stocks, que nous avons commencé à répartir jeudi, de manière homogène, dans les hôpitaux du Grand Est », confie...