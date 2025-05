Ancelotti-Brésil, une idée vraiment royale ?

L'immense entraîneur italien a décidé de quitter le Real Madrid pour tenter le défi brésilien. Bonne ou mauvaise idée, d'un côté comme de l'autre ?

« La plus grande sélection de l’histoire du football sera désormais dirigée par l’entraîneur le plus titré du monde. » Sur le papier, l’annonce a sacrément de la gueule. Après trente années exclusivement passés dans le football de club, dont les quatre dernières au Real Madrid, Carlo Ancelotti prend la tangente et s’empare, pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, d’une équipe nationale. Et pas n’importe laquelle : le Brésil et ses cinq estrelas sur le maillot… mais aussi ses vingt-quatre ans de disette sur le plan mondial. L’homme voyait pourtant le Real Madrid comme la dernière équipe de sa carrière, mais il faut croire que cette opportunité, dont on entendait parler depuis plus de deux ans, était trop belle.

Le grand défi de la Coupe du monde 2026

Le deuxième mandat de Carletto au Real Madrid, entre 2021 et 2025 ? La routine : deux Ligue des champions, deux championnats, une Coupe du Roi, un Mondial des clubs, deux Supercoupes d’Espagne, deux Supercoupes d’Europe, une Coupe intercontinentale et aussi, au passage, le tout premier Trophée Cruyff – le Ballon d’or des entraîneurs, intronisé en 2024. Mais voilà qu’à 65 ans, l’Italien a décidé de se mettre en danger, alors qu’il boucle une saison quasiment blanche dans la capitale espagnole. Pour le moment, son nouveau contrat – à dix millions par an, selon la presse brésilienne – l’emmène seulement jusqu’à la Coupe du monde 2026, durant laquelle il aura évidemment l’obligation de redonner au Brésil son statut de plus grand pays de futebol .…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com