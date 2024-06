Amine El Ouazzani quitte Guingamp et s’envole pour le Portugal

Un joli chèque pour Guingamp.

Homme fort des Guingampais la saison passée avec ses onze buts et cinq passes décisives en Ligue 2, Amine El Ouazzani ne fera pas de vieux os en Bretagne. Ce dimanche, le jeune joueur marocain (22 ans) s’est engagé du côté de Braga, dans le cadre d’un contrat de cinq ans, qui rapportera près de 3,5 millions d’euros à l’EAG, voire plus avec quelques bonus qui pourraient arriver dans les mois à venir. Une nouvelle pas forcément surprenante, pour celui qui a remporté la CAN des moins de 23 ans il y a quelques mois avec sa sélection, et qui avait d’ores et déjà fait savoir qu’il souhaitait découvrir un championnat plus huppé. Braga ayant terminé quatrième du championnat portugais, El Ouazzani aura aussi la possibilité de découvrir une Coupe d’Europe la saison prochaine.…

AL pour SOFOOT.com