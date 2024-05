Amine Adli : « On ne se rappelle pas ce que c’est de perdre »

Bientôt le dénouement d’une série qui doit beaucoup au Xabi Time .

À deux matchs de l’un des plus grands exploits de l’histoire du football, le Bayer Leverkusen n’a jamais été aussi proche de conclure sa saison invaincu. Dans un entretien au Guardian, le Marocain Amine Adli s’est livré sur cette année hors du commun. « C’est une sensation bizarre. Aucun de nous ne se rappelle ce que c’est de perdre et comment réagir en cas de défaite, a avoué le joueur arrivé en 2021 en provenance du TFC. On est dans la période la plus importante de la saison, ce n’est pas le moment de se déconcentrer. Oui, nous avons réalisé quelque chose de formidable en restant invaincu, mais perdre ces deux finales ferait vraiment mal. » …

VD pour SOFOOT.com