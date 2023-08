Amicaux : Rennes colle une manita à Nottingham, Lens tenu en échec par le Torino

Tout va bien au Stade rennais !

Après avoir déjà vaincu West Ham trois jours plus tôt, le SRFC s’est offert le scalp d’un second club de Premier League en étrillant Nottingham Forest (0-5) ce mercredi soir. Benjamin Bourigeaud s’est adjugé un doublé sur penalty en l’espace de onze minutes en première période, Matthis Abline et Lovro Majer ont tué le suspense après la pause, et Amine Gouiri a clos le spectacle en fin de rencontre.…

AL pour SOFOOT.com