Amgen surpasse les attentes au 4T, attend son concurrent du Wegovy

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le laboratoire américain Amgen a publié mardi des résultats supérieurs aux prévisions, tirés par quelques-uns de ses médicaments stars comme l'anticholestérol Repatha ou le traitement contre l'ostéoporose Prolia, et annoncé des avancées pour son produit concurrent à l'anti-obésité Wegovy.

Le chiffre d'affaires se monte à 8,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de près de 20% sur un an et au-delà des 8,1 milliards annoncés par les analystes.

Lors des trois mois d'octobre à décembre, le Prolia est devenu la référence du laboratoire à générer les revenus les plus importants, avec 1,1 milliard de dollars, soit 12% de plus que pour la même période de 2022.

La société pharmaceutique de Thousand Oaks (Californie) a aussi profité du dynamisme du Repatha (+25%), ainsi que d'un autre traitement contre l'ostéoporose, Evenity (+41%) ou du Blincyto (+47%), utilisé contre certaines formes de leucémie.

Le chiffre d'affaires a aussi été dopé par l'intégration de la biotech Horizon Therapeutics, dont le rachat a été finalisé début octobre, pour environ 28 milliards de dollars.

Horizon a contribué à hauteur de 954 millions de dollars aux revenus d'Amgen lors du quatrième trimestre, grâce, entre autres, au traitement contre la maladie oculaire thyroïdienne Tepezza.

Affecté notamment par une accélération des coûts administratifs et des dépenses de recherche et développement, Amgen a néanmoins vu son bénéfice net divisé par plus de deux (-53%), à 767 millions de dollars.

Lors de la conférence téléphonique de présentation aux analystes, le PDG Robert Bradway a indiqué qu'Amgen prévoyait de publier, au premier semestre, des résultats d'essais cliniques sur des patients de son nouveau traitement oral contre l'obésité AMG 786.

Le laboratoire développe également un autre anti-obésité, MariTide, par injection celui-là, pour lequel il vient de publier lundi des résultats qu'il juge encourageants.

Selon les données, il nécessite moins de prises que ses grands concurrents, notamment le leader Wegovy du groupe danois Novo Nordisk et permet à certains patients de conserver leur nouveau poids jusqu'à 150 jours après avoir arrêté le traitement.