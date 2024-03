information fournie par So Foot • 11/03/2024 à 19:57

Amélie Oudéa-Castéra : « Les interdictions de déplacement, c’est toujours une défaite »

Bizarre, le préfet ne décroche pas son téléphone…

Le Sénat a accueilli un colloque sur le supporterisme ce lundi. L’occasion pour la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra de réitérer un appel à l’ensemble des acteurs du football pour lutter contre la violence, et ainsi limiter les sanctions, qui laissent bien souvent des parcages vides. « Les interdictions de déplacements de supporters, c’est parfois nécessaire, mais c’est toujours une défaite , a-t-elle reconnu, dans des propos rapportés par RMC. Dans la période récente, nous avons réussi à inverser les proportions depuis deux ou trois saisons. Il faut s’en féliciter. Il faut respecter l’encadrement jusqu’au bout. Sinon, on interdira de nouveau, et tout le monde y perd. » …

QB pour SOFOOT.com