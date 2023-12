Ambitieux en Europe, Xavier Niel retente sa chance avec Vodafone Italia

Le groupe de télécoms Iliad (Free), détenu par Xavier Niel, essaie de nouveau de devenir un poids lourd en Italie en proposant une fusion d'Iliad Italia avec la filiale italienne de Vodafone, qu'il a échoué à racheter en 2022.

Décidé à devenir un géant européen, Iliad a annoncé lundi avoir proposé au groupe britannique de créer une coentreprise à 50/50, qui regroupe les activités italiennes des deux groupes. Le prix proposé valorise Vodafone Italia, en perte de vitesse, à 10,45 milliards d'euros.

L'offre d'Iliad a séduit les marchés: le cours de Vodafone a grimpé de 7% lundi matin.

Dans un communiqué prudent, Vodafone a "pris acte" de cette offre, en rappelant être "favorable à la consolidation du marché dans les pays où il n'obtient pas un rendement approprié du capital investi" et "confirmé qu'il étudie des options avec plusieurs parties pour y parvenir en Italie".

Selon la presse, l'opérateur suisse Swisscom serait également sur les rangs.

En février 2022, Iliad avait offert de racheter Vodafone Italia - deux fois plus gros qu'Iliad Italia - pour 11,25 milliards d'euros, mais le groupe britannique avait refusé. Depuis, Xavier Niel est entré au capital de Vodafone en prenant 2,5% via sa société Atlas Investissement.

A l'affut de toutes les opportunités en Europe, le milliardaire français est aussi entré dans le capital de l'opérateur belge Proximus en novembre.

Sa nouvelle offre valorise Vodafone Italia à un montant inférieur en valeur absolue. Mais, depuis, la filiale du groupe britannique a vu décliner son nombre d'abonnés et son Ebitda. Iliad fait donc valoir que sa nouvelle offre est plus généreuse, puisqu'elle valorise Vodafone Italia à 7,8 fois son Ebitda prévu en 2024 contre 7,1 fois en 2022.

Cette fusion ferait de la coentreprise, baptisée NewCo, un des leaders du marché mobile en Italie, avec 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon Iliad, sur un marché italien partagé entre cinq opérateurs mobiles et plus de dix opérateurs fixes à haut débit.

Dans les modalités de son offre, Iliad propose notamment à Vodafone un paiement immédiat en cash de 6,5 milliards d'euros et disposerait d'une option de rachat progressif des 50% restants de la coentreprise pour 1,95 milliard.

Il s'agirait de la plus grosse opération de Xavier Niel en Europe depuis le rachat en 2021 du Polonais UPC Poland pour 1,5 milliard, qui en a fait le deuxième opérateur du pays.

Actuellement, Iliad est le sixième opérateur en Europe en nombre d'abonnés (47,8 millions), avec 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 22,1 millions en France.

En Italie, où il s'est lancé en 2018, le groupe s'est hissé au quatrième rang des opérateurs mobiles avec plus de 13% de parts de marché et 10,6 millions d'abonnés fin septembre, alors que Vodafone Italia compte 30 millions d'abonnés et 28% du marché du mobile.