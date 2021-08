Amazon se lance dans le football français et dévoile le contenu de son "Pass Ligue 1"

L'offre coûtera 12€99 par mois, en plus de l'abonnement à Amazon Prime.

Amazon donne vendredi le coup d'envoi de sa nouvelle offre dédiée au football français, avec des magazines autour des matches de Ligue 1, une équipe étoffée de spécialistes dont l'ancien international Thierry Henry et un partenariat avec la chaîne l'Equipe pour la Ligue 2.

"Pass Ligue 1", la nouvelle offre foot du géant américain du streaming, qui a décroché en juin les droits de diffusion de huit matches sur dix de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour trois saisons, commencera vendredi à 20h40 avec la première journée du championnat de France inaugurée par la rencontre Monaco-Nantes.

Les affiches du vendredi et dimanche soirs seront présentées par le journaliste Thibault Le Rol, passé par beIN Sports et l'éphémère chaîne Téléfoot lancée en 2020 par le groupe sino-espagnol Mediapro.

L'ancien journaliste de Canal+ Karim Bennani présentera le multiplex du dimanche à 15 heures. Le magazine "Dimanche soir football", programmé à 19 heures, sera tenu par Marina Lorenzo, également venue de Téléfoot. L'équipe de présentateurs formée par Amazon compte également Lesly Boitrelle, Saber Desfarges, Laurie Samama et Benoît Daniel.

L'ancien champion du monde Thierry Henry constitue la tête d'affiche du plateau de consultants et experts qui analyseront les matches diffusés. Seront également de la partie d'anciennes vedettes et entraîneurs du championnat français, dont Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoit Cheyrou, Edouard Cissé, Vitorino Hilton, Benjamin Nivet, Pascal Dupraz ou Dominique Arribagé.

Accord avec L'Equipe

Contrairement à Téléfoot, Amazon ne produit pas une chaîne diffusant toute la journée. Elle ne proposera que les matches et ses programmes annoncés, en direct ou en rediffusion à la demande: chaque match sera précédé d'une émission en bord de terrain avec les journalistes David Astorga, Virginie Sainsily, David Aïello et Tiffany Henne et de 15 minutes d'analyses et d'interviews post-match. Le coup d'envoi des huit rencontres sera panaché entre 21h (vendredi), 17h (samedi), 13h et 20h45 (dimanche), avec le multiplex des rencontres restantes à 15h le dimanche.

L'horaire du dimanche soir, initialement programmé à 21h, a été avancé d'un quart d'heure en accord avec la Ligue de football professionnel (LFP) "afin de rendre les déplacements du public plus simples et d'offrir plus de repos aux joueurs et aux clubs", argue le diffuseur. Coté commentaire, Amazon a annoncé l'arrivée de Smaïl Bouabdellah et Julien Brun, désignés principaux commentateurs, et celle de Frédéric Verdier, Alban Lepoivre, Christophe Bureau, Luigi Colange, Alexis Grasso et Julien Ielsch.

Pour la Ligue 2, le géant du streaming a conclu un accord avec la chaîne L'Equipe, disponible sur le canal 21 de la TNT, qui diffusera le multiplex Ligue 2 durant toute la saison, la plupart du temps le samedi à 19h. Les huit matches de ce multiplex sont également disponibles en intégralité sur le site internet et l'application de L'Equipe jusqu'à la fin du mois de septembre. Ensuite, seul le multiplex restera sur la chaîne L'Equipe, tandis que les matches en intégralité passeront sur "Pass Ligue 1".

Les passionnés de foot pourront tester jusqu'au 29 août l'offre d'Amazon et sa nouvelle fonctionnalité permettant de désactiver les commentaires pour n'avoir que l'ambiance du stade. Il leur en coûtera ensuite 12,99 euros par mois, en plus de l'abonnement de base d'Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an).