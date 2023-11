Amazon Prime se défend après la rediffusion de PSG-OM

Plus tôt ce mercredi, plusieurs associations engagées pour la cause homosexuelle, dont Mousse, Stop Homophobie ou encore Rouge Direct, ont décidé de porter plainte contre Amazon Prime, diffuseur de la dernière rencontre entre le PSG et l’OM. Ce soir-là, des chants homophobes avaient été entonnés dans les tribunes et étaient clairement audibles sur les images retransmises. Ces associations ont pris cette décision, estimant que l’affirmation selon laquelle « en cas de diffusion en direct d’un contenu, le directeur de publication n’est pas responsable des propos » n’est plus valable lorsqu’il s’agit d’une rediffusion.

Ce mercredi soir, le diffuseur a réagi à travers la déclaration d’un porte-parole : « L’homophobie n’a pas sa place dans le sport ni dans la société et nous la condamnons comme toutes les formes de discrimination avec la plus grande fermeté. » Par ailleurs, Prime Video explique que le match n’était plus disponible sur sa plateforme au moment de l’annonce de cette plainte et qu’il y aura un examen des éléments précis invoqués par les requérants lorsqu’ils auront été communiqués.…

AL pour SOFOOT.com