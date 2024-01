Amandine Miquel peste contre le maintien de PSG-Reims : « On va essayer de dormir à l’hôtel, on n’a pas assez de chambres »

Paris sous la neige, c’est juste sympa pour les touristes.

Malgré le niveau 3 du plan neige et verglas en Ile-de-France, déclenché ce mercredi par le préfet de police de Paris et synonyme de restrictions de circulation, le match de D1 féminine entre le PSG et le Stade de Reims, prévu ce même soir, a été maintenu (initialement programmé le 14 octobre dernier, il avait été arrêté et reprogrammé une première fois). Ce qui est resté en travers de la gorge d’Amandine Miquel, coach rémoise, qui en a parlé après la lourde défaite des siennes (4-0).…

