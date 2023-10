information fournie par So Foot • 25/10/2023 à 18:29

Amandine Henry s’explique sur son départ de l’OL

Amandine n’a pas ri.

Rappelée en équipe de France l’été dernier pour la première fois depuis trois ans fois en vue du Mondial, qu’elle n’a finalement pas disputé à cause d’une blessure, Amandine Henry a aussi quitté son club de toujours, l’Olympique lyonnais. Hormis deux petites infidélités de courte durée au PSG et à Portland, la Lilloise de naissance aurait aimé terminer à Lyon, où elle a passé la majeure partie de sa carrière. Au lieu de cela, son départ a été annoncé début juin et c’est désormais à l’Angel City FC, aux Etats-Unis, qu’elle évolue. Pour l’AFP, la milieu est revenue sur les conditions de son départ : « C’était décevant, ce n’était pas un conte de fées, cela ne s’est pas terminé de la meilleure des façons. Il faut savoir rebondir. Je suis restée en bonne entente avec la direction, c’était juste avec la coach que cela ne s’était pas très bien terminé. »…

