Altice France: le chiffre d'affaires en baisse de 2,8% au troisième trimestre

Altice France, qui détient notamment l'opérateur SFR et les médias BFMTV et RMC, a souffert au troisième trimestre d'un ralentissement de son activité et s'est lancé dans des cessions pour diminuer sa gigantesque dette, selon un communiqué publié mercredi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le chiffre d'affaires a baissé sur la période de 2,8%, à 2,7 milliards d'euros, avec des disparités en fonction des secteurs, tandis que le bénéfice opérationnel (Ebitda) a diminué de 5,4%, à 997 millions d'euros, a détaillé le groupe, filiale de la multinationale Altice appartenant à l'homme d'affaires Patrick Drahi.

La branche française, dont la dette nette atteint plus de 24 milliards d'euros, a toutefois confirmé ses objectifs à moyen terme, qui comprennent une croissance organique du flux de trésorerie disponible et une réduction du ratio de la dette rapportée à l'Ebitda à 4,5 (contre 6,3 fin juin).

Dans cette optique, SFR a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec la banque Morgan Stanley pour lui vendre 70% de ses centres de données et espaces de bureaux, une opération qui pourrait lui rapporter quelque 530 millions d'euros.

Le groupe, qui doit rapidement rassurer ses créanciers sur sa capacité à renégocier sa dette, poursuit l'évaluation de potentielles nouvelles cessions, a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers, sans donner plus de détails.

Le scandale au Portugal autour des actions du cofondateur d'Altice Armando Pereira, arrêté à Lisbonne le 13 juillet et mis en examen dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment, n'aura toutefois "pas d'impact sur les communiqués financiers d'Altice France", a indiqué le groupe mercredi, comme il l'avait déjà affirmé la veille lors de la présentation des résultats d'Altice international.

"Altice France a proactivement initié des actions pour renforcer plusieurs processus de contrôle interne, ses règles et ses procédures pour prévenir et lutter contre une [éventuelle] future mauvaise conduite individuelle", est-il précisé.

Du côté de l'activité, la petite branche média, qui comprend la chaîne d'info BFMTV et la radio RMC, est ressortie en croissance de 0,8% à 71 millions d'euros au troisième trimestre.

A l'inverse, l'internet fixe (-2,6%) et le mobile (-2%) ont souffert, tout comme les services aux entreprises (-4,2%).