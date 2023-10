Almeyda, samouraï argentin

Ex-international argentin à l'allure de Rahan, Matías Almeyda connaît, à 49 ans, une première expérience européenne à succès à l'AEK Athènes, surprenant leader du groupe B. Adepte d'un football sans filet, qui ressemble à sa personnalité, El Pelado ne devrait pas se laisser intimider par le Vélodrome.

Ils ne sont pas vraiment de la même génération, même s’ils se sont croisés à plus d’une reprise sur les pelouses de Serie A. Mais quand il fallait chercher une incarnation de la combativité entre le crépuscule du 20 e siècle et l’aube du 21 e , leurs noms venaient en tête de liste. Ce jeudi, au Vélodrome, les fougueux Gennaro Gattuso et Matías Almeyda se retrouveront cette fois au bord du terrain, un peu assagis, mais pas trop. Entre « Rino » le Milanais et l’ex-international argentin et champion d’Italie avec la Lazio (1999-2000), il y a sans doute déjà eu quelques batailles de chiens enragés. Mais comme valeur étalon, Almeyda préfère toujours ses duels avec le Hollandais Edgar Davids, alors juventino . « C’était viril, on se rendait coup pour coup, mais sans se plaindre, sans en rajouter, et à la fin du match, on se saluait » , comme il nous le disait en 2016, alors entraîneur des Chivas, au Mexique.

Influence de Bielsa et santé mentale

Almeyda n’est toutefois pas resté bloqué dans les années 90, dans la Serie A fermée à double-tour. Entraîneur depuis 2011, il prône même un football résolument offensif, qui lui a valu de grands résultats, comme ce récent doublé coupe-championnat avec l’AEK, mais aussi de grandes désillusions. Quand l’OM relancera, Gattuso verra ainsi des joueurs grecs se coller derrière chacun de ses pions. Un marquage individuel agressif qui rappellera des souvenirs aux supporters du Vélodrome, une évidente influence de Marcelo Bielsa, son entraîneur en sélection (1998-2002), même si Almeyda dit être gêné devant les coachs « copieurs », qui calquent leurs méthodes sur El Loco ou d’autres. Ce n’en est pas moins un football sur le fil que propose El Pelado , à l’image d’un caractère à fleur de peau.…

Par Thomas Goubin pour SOFOOT.com