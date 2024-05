Aller simple vers la Ligue 2 pour Lorient Express ?

Avant-dernier de Ligue 1, le FC Lorient se déplace à Lens ce vendredi pour tenter de relancer la machine une bonne fois pour toute. Une descente signerait l'échec de la politique de Loïc Féry, du management de Régis Le Bris et d’un effectif pas au niveau.

Le vent de fraîcheur du début d’année s’est transformé en tempête dévastatrice. Entre fin janvier et début mars, le FC Lorient avait enchaîné six rencontres sans la moindre défaite, s’offrant même des victoires probantes contre Reims (2-0) ou à Rennes (1-2), pour sortir de la zone rouge et remonter à la treizième place de Ligue 1. L’éclosion de Mohamed Bamba, auteur de six buts sur la période, la montée en puissance de Tiémoué Bakayoko, recrue estivale majeure qui peinait jusque-là, et les transitions retrouvées de Régis Le Bris ont fait croire que le maintien serait une formalité pour les Merlus. La chute n’en est que plus violente et, à trois journées de la fin, les Bretons se retrouvent avant-derniers de Ligue 1 à l’aube de se déplacer sur la pelouse de Lens, ce vendredi soir.

À bout de nerfs

Il semble loin ce temps où Mohamed Bamba faisait trembler les défenses françaises à coups de buts de renard dans les 18 mètres et de saltos. Depuis ses six réalisations en autant de rencontres, l’international Espoir ivoirien n’a fait trouver le chemin des filets qu’une seule fois et ne s’est pas offert un saut périlleux puisque ce but ne servait à rien dans une rencontre déjà pliée par le PSG (1-4). C’est tout un club qui s’est endormi en même temps que l’avant-centre de 22 ans, le FCL restant sur une triste série de six défaites et un nul. À côté de Bamba, les joueurs expérimentés comme Bakayoko, Benjamin Mendy ou encore Julien Laporte n’ont jamais été souverains, alors que Yvon Mvogo ou Montassar Talbi, surprises de la saison dernière, ont vu le soufflé retomber. Les supporters des Merlus ont alors voulu réveiller leurs troupes par la méthode forte. Dimanche, après le revers au Moustoir contre Toulouse, le groupe a été invité à « dégager » tandis que les « Le Bris démission » descendaient des tribunes, provoquant les larmes du capitaine Laurent Abergel. Si le message n’était pas suffisamment passé, une quarantaine de membres des Merlus Ultras 1995 ont interrompu la séance d’entraînement de mercredi pour montrer leur mécontentement.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com