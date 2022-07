Allemagne : les catastrophes climatiques ont coûté 80 milliards d'euros depuis 2018

Il s'agit du résultat d'une étude commandée par les ministères allemands du Climat et de l'Environnement.

La ville de Mayschoss durement touchée lors des inondations de juillet 2022 en Allemagne. ( AFP / CHRISTOF STACHE )

Canicules, pluies diluviennes et inondations attribuées au réchauffement climatique ont causé des dommages de plus de 80 milliards d'euros en Allemagne ces dernières années, selon une étude publiée lundi 18 juillet et jugée "effrayante" par la ministre de l'Environnement .

D'après cette étude commandée par les ministères du Climat et de l'Environnement, les vagues de chaleur et de sécheresse exceptionnelles des étés 2018 et 2019 ont provoqué des coûts de quelque 35 milliards d'euros, tandis que les inondations meurtrières de juillet 2021 dans l'ouest du pays ont coûté plus de 40 milliards.

6,6 milliards par an depuis 2020

S'y ajoutent quelques 5 milliards de dommages supplémentaires liés à des orages violents ou pluies de grêles, selon un communiqué.

Les canicules ont affecté en premier lieu l'agriculture et les forêts.

Depuis 2000, l'Allemagne a en moyenne souffert de dommages d'au moins 6,6 milliards d'euros par an, précise par ailleurs l'étude.

"La crise climatique provoque désormais des dommages et des coûts énormes chez nous en Allemagne , comme le montrent les données effrayantes" des experts, a réagi la ministre de l'Environnement Steffi Lemke, citée dans le communiqué.

"Mieux protéger la population"

"Nous devons et nous allons investir davantage pour mieux protéger la population", a assuré la ministre écologiste.

Le gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz a initié, sous l'impulsion essentiellement de son allié écologiste, une série de mesures pour atténuer les effets de la crise climatique.

Le pays veut ainsi presque doubler sa production d'énergie renouvelable en moins d'une décennie, alors que sa sortie du nucléaire a contraint à la rééouverture de centrales thermiques très polluantes.

"Nous avons aussi besoin d'une stratégie visant à s'adapter aux changements climatiques, qui protège notre population, nos infrastructures et notre économie contre la chaleur, les inondations et les fortes variations climatiques", a souligné le ministre du Climat Robert Habeck dans le même communiqué, jugeant que l'étude apportait les "bases nécessaires" à son élaboration.