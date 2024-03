Allemagne: le moral des investisseurs accélère nettement en mars

Un navire de commerce près de Mayence, sur la rive du Rhin en Allemagne, le 9 janvier 2024. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le moral des investisseurs en Allemagne a connu un coup d'accélérateur en mars, remontant pour le huitième mois d'affilée sur fond de baisse attendue des taux d'intérêt, tandis que la conjoncture actuelle est toujours jugée très morose.

Cet indicateur particulièrement surveillé du climat des affaires a gagné 11,8 points sur un mois, atteignant 31,7 points, selon un communiqué publié mardi par l'institut de statistique économique ZEW.

C'est bien mieux que les prévisions des analystes sondés par Factset, qui tablaient sur un indicateur quasiment stable à 20,0 points.

"Les attentes économiques pour l'Allemagne augmentent clairement", commente Achim Wambach, président du ZEW, dans le communiqué.

Cet optimiste est cependant relativisé par l'évaluation de la situation économique actuelle qui reste à un niveau très bas.

Dans le même temps, plus de 80% des personnes interrogées estiment que la Banque centrale européenne réduira ses taux d'intérêt au cours des six prochains mois, ce qui devrait redonner de l'air à l'économie.

L'inflation en Allemagne a reculé à 2,5% sur un an en février, baissant à son plus bas niveau depuis juin 2021, et se rapproche dans la zone euro de la cible des 2% visée par la BCE.

Les attentes plus optimistes des investisseurs se manifestent dans le secteur de la construction, qui plie depuis des mois sous le poids des taux d'intérêt élevés et des prix des matériaux.

L'industrie exportatrice, elle aussi engluée depuis des trimestres dans la crise, pourrait profiter d'attentes plus positives concernant la Chine et le taux de change du dollar par rapport à l'euro, conclut le ZEW.

Le bout du tunnel pourrait donc être en vue pour la première économie européenne qui a vu son produit intérieur brut reculer de 0,3% en 2023 avec un nouveau recul attendu au premier trimestre 2024, selon la Bundesbank.